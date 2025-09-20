Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Devetaşı mevkiinde gerçekleşen kazada, çarpışmanın etkisiyle 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla ekipler olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bir yaralı uçuruma yuvarlandı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinde bulunan yolculardan biri düşerek uçuruma yuvarlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede tedavi altına alındılar

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.