Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar Geçidi'nde, akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ve acil müdahale

Kaza, önceki gün saat 18.45 civarında meydana geldi. İddialara göre, 38 BF 235 plakalı otomobilin sürücüsü, virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki yolcular yaralandı. Çevredeki sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.