Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye hazırlanan düzensiz göçmenlere yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kiralık bir evde yapılan baskında, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüpheli hareketlilik ihbarla ortaya çıktı

Olay, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi Küçükbük mevkiinde bulunan Ege Tatil Sitesi’ndeki bir kiralık evde yaşandı. Bölgedeki vatandaşların evdeki olağan dışı hareketliliği fark ederek jandarmaya ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarmadan ani baskın

İhbarı değerlendiren Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çoğunluğunun Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 82 düzensiz göçmen toplu halde yakalandı.

30 çocuk tespit edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Göçmenlerin, Yunanistan’a geçiş için organizasyon içinde Bodrum’da bekletildikleri tespit edildi.

Göç İdaresi’ne teslim edildiler

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çocukların durumuna ilişkin işlemlerin ilgili birimler tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Organizatörlere yönelik soruşturma başlatıldı

Olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı organizasyonuna ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçak geçişi organize eden kişi ya da kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.