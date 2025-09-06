Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Selim Erdoğan Çite yaşamını yitirdi. Kaza, saat 12.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin Turgutreis istikametinde gerçekleşti.

Otomobilin çarpmasıyla yola savruldu

T.A. (36) yönetimindeki 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Çite’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çite, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü T.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Çite’nin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması dikkat çekti.