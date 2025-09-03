Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kaza sonucunda araçtaki 71 yaşındaki Meryem Okuyucu hayatını kaybederken, sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, akşam saatlerinde 75 yaşındaki Huesniye An Morkoyun yönetimindeki HN AH 1999 yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralandı, yaşlı kadın kurtarılamadı

Kazada yaralanan sürücü Huesniye An Morkoyun ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Okuyucu, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen ağır yaralı olan Meryem Okuyucu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma, jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.