Yangın, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinde Ula ilçesine bağlı Sakar rampasında, Gökova yol ayrımı yakınlarında başladı. Yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların dumanları fark etmesiyle birlikte durum hızla yetkililere bildirildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yönlendirildi. Trafik akışının yoğun olduğu karayoluna yakın bir noktada çıkması nedeniyle ekipler, hem yangını kontrol altına almak hem de sürücülerin güvenliğini sağlamak için koordineli şekilde çalıştı.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin ormanlık alanın iç kesimlerine ilerlemesini önledi. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın, yapılan yoğun çalışmalar sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.