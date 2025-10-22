İstanbul ve Antalya’nın ardından en fazla yabancı turisti misafir eden Muğla, 2025’in ilk dokuz ayında 3 milyon 37 bin 464 yabancı ziyaretçiyi kabul etti. İngiliz turistler toplam sayının yüzde 42’sini oluşturdu.

İstanbul ve Antalya’nın ardından en fazla yabancı turisti ağırlayan kent olan Muğla, 2025 yılının ilk dokuz ayında 3 milyon 37 bin 464 yabancı ziyaretçi kabul etti. Uluslararası iki havalimanına sahip kentte, yabancı turistlerin yüzde 42’sini İngiliz vatandaşları oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 239 bin 853 yabancı turistin geldiği Muğla’da, bu yılın aynı döneminde yüzde 6 oranında düşüş yaşanarak sayı 3 milyon 37 bin 464 olarak kaydedildi.

Deniz, kum, güneş ve kültür turizminin gözdesi

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi dünyaca ünlü ilçeleriyle öne çıkan Muğla, deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra 108 ören yeriyle kültür turizminin de başlıca merkezlerinden biri konumunda. Zengin tarihi kalıntıların yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu parkurlarına ev sahipliği yapmasıyla da son yıllarda spor turizmiyle dikkat çekiyor.

1 milyon 264 bin İngiliz turist Muğla’yı tercih etti

Yabancı turistler arasında ilk sırayı İngiltere aldı. Yılın ilk dokuz ayında 1 milyon 264 bin 595 İngiliz turist Muğla’ya giriş yaptı. İngiltere’yi sırasıyla 358 bin 430 kişiyle Rusya Federasyonu, 274 bin 709 kişiyle Polonya, 195 bin 400 kişiyle Almanya ve 79 bin 116 kişiyle Hollanda takip etti. Toplam ziyaretçilerin yüzde 42’si İngiliz, yüzde 12’si Rus, yüzde 9’u Polonyalı, yüzde 6’sı Alman ve yüzde 3’ü Hollandalı turistlerden oluştu.

İki uluslararası havalimanından 2,5 milyon turist girişi

Türkiye’de İstanbul’un ardından iki uluslararası havalimanına sahip tek il olan Muğla, yabancı turist girişlerinde havayolunun ağırlığını korudu. Toplam 2 milyon 492 bin 39 yabancı turist uçakla kente geldi.

Bu kapsamda Dalaman Havalimanı’na 1 milyon 638 bin 338, Milas-Bodrum Havalimanı’na ise 853 bin 701 yabancı turist iniş yaptı. Denizyolu ile 545 bin 425 yabancı turist, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas’taki gümrük kapılarından ülkeye giriş yaptı.