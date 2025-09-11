Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, Muğla’da iki gün boyunca bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Alkan ve beraberindeki heyet; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile görüşerek hipodrom projesinin sosyal, ekonomik ve sportif katkılarını aktardı.

“Menteşe’ye büyük katkı sağlayacak”

Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu, hipodrom projesinin bölgeye değer katacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Menteşe’ye Hipodrom projemiz için bir yıldır büyük emek veriyoruz. Geldiğimiz noktada Menteşe’nin kültürel ve ekonomik yapısına büyük katkı sunacak hayalimiz artık bir projeye dönüştü. Türkiye Jokey Kulübü’nün ihtiyaç duyduğu araziyi bulduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç bürokratik ve teknik çalışmaları kapsıyor. Bu sürecin takipçisi olacağız.”

Türkiye’de bir ilk olacak pist

Nizamoğlu, Menteşe’de planlanan hipodromun Türkiye’deki diğer hipodromlardan farklı özellikler taşıyacağına dikkat çekti:

Türkiye’deki mevcut hipodromlarda bulunmayan 1.200 metrelik düz koşu pisti (şut) ile atların viraj dönmeden yarışabilmesi sağlanacak.

Atların sakatlanma riskini azaltacak pist tasarımı öne çıkacak.

Proje kapsamında at hastanesi, at yüzme havuzları ve rehabilitasyon merkezi kurulacak.

Hipodrom, aynı zamanda açık artırma usulü tay satış merkezi olmayı hedefliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile iş birliği yapılarak öğrencilerin farklı alanlarda eğitim ve uygulama deneyimi kazanması planlanıyor.