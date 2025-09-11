Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak açıklarında seyreden St Kitts&Nevis bayraklı ‘Queen’ isimli 22 metrelik motoryat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu motoryat, arkasında bağlı servis botuyla birlikte kayalıklara çarparak durabildi.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine hareket etti. Motoryattaki 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kurtarma çalışmaları başlayacak

Kayalıklara çarpan motoryat için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.