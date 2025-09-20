Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, il genelinde son günlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece başlayan 8 yangından 6’sının kontrol altına alındığını açıklayan Akbıyık, Milas ve Köyceğiz’de devam eden yangınların ise yoğun müdahaleyle söndürülmeye çalışıldığını belirtti.

Köyceğiz’de yoğun mücadele

Devam eden yangınların Milas’ın Bey Kışlacık bölgesi ile Köyceğiz’in Akköprü, Pınar ve Sazak köylerinde etkili olduğu aktarıldı.

Vali Akbıyık, özellikle Köyceğiz’deki yangının geniş bir alanda yayıldığını ve ekiplerin 36 saattir aralıksız mücadele ettiğini vurguladı.

Yangınlara karadan 147 arazöz, su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel; havadan ise 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere toplam 24 hava aracı ile müdahale ediliyor.

230 ev boşaltıldı, 612 kişi tahliye edildi

Sazak, Pınar, Akköprü ve Çaysan mahallelerinde güvenlik önlemleri kapsamında 230 ev tahliye edildi. Toplam 612 kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken, bin 27 büyükbaş ve 515 küçükbaş hayvan da yangın alanından uzaklaştırıldı.

Can kaybı yok, 20 yaralı var

Vali Akbıyık, yangınlarda can kaybı yaşanmadığını, 20 kişinin dumandan ve yangından etkilendiğini söyledi. Bu kişilerden 19’unun ayakta tedavi edildiği, bir orman personelinin ise hafif yanık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Maddi zarar tespit edildi

Yangınlarda 2 ev ve 2 deponun hasar gördüğü, ayrıca 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Zarar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangınların nedeni araştırılıyor

Vali Akbıyık, yangınların çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. “Kesin sonuca ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Ekipler ve vatandaşlara teşekkür

Söndürme çalışmalarına katılan tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara ve gönüllü vatandaşlara teşekkür eden Akbıyık, “Gösterilen fedakarlık ve destek, yangınlarla mücadelemizde büyük güç katıyor” ifadelerini kullandı.