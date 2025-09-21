Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın Devam Ediyor: Ekipler Seferber Oldu

Yangın, saat 15.30 sıralarında İkizce Mahallesi mevkiinde başladı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangın yerine ulaşarak alevlere karşı karadan yoğun bir mücadele başlattı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.