Muğla'nın merkezi ilçelerinden Menteşe'de, özellikle yoğun trafik akışıyla bilinen Kötekli Kavşağı’nda iki motosikletin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen çarpışmada, şans eseri can kaybı yaşanmazken, her iki motosikletin sürücüsü de kazayı hafif yaralarla atlattı.

Motosiklet sürücülerine acil müdahale

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından, hızla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre çarpışma sonucu hafif yaralanan iki motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücüler, durumlarının ciddi olmamasına rağmen, herhangi bir iç yaralanma veya komplikasyon ihtimaline karşı tedbir amaçlı olarak en yakın hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Motosikletlerde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazanın nedenini araştırıyor

Kaza mahalline ulaşan polis ekipleri, çarpışmanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kavşaktaki sinyalizasyon durumu, sürücülerin hız limitlerine uyup uymadığı ve olası bir geçiş üstünlüğü ihlali gibi tüm ihtimaller titizlikle değerlendiriliyor. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, kazanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları da delil toplama sürecinde kritik öneme sahip.

Bölgede sürüş güvenliği yeniden tartışılıyor

Bu kaza, Muğla gibi motosiklet kullanımının yoğun olduğu bir ilde, trafik güvenliği standartlarının sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdi. Yerel yönetimler ve trafik birimleri, Kötekli Kavşağı gibi kritik noktalarda uyarıcı levhaların sayısının artırılması ve sürücülerin hız düşürmesini sağlayacak fiziksel önlemlerin alınıp alınmayacağını değerlendirecek. Kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için çalışmalara devam ediyor.