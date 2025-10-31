Muğla'nın Bodrum ilçesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare hakkındaki ciddi iddialarla sarsıldı. Atare, bir iş insanından menfaat karşılığında rüşvet talep ettiği şüphesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Müteahhitin şikayeti harekete geçirdi

Olayların fitili, Bodrum'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir müteahhidin doğrudan savcılığa başvurusuyla ateşlendi. İş insanı, inşaat projesine ulaşımı sağlayan hayati önemdeki yolun açılması hususunda Meclis Üyesi Atare'nin kendisinden yasa dışı bir ödeme, yani rüşvet istediğini iddia etti.

KOM ekiplerinden titiz takip ve gözaltı

Başsavcılık koordinasyonunda hızla organize olan KOM ekipleri, iddiaların doğruluğunu teyit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip süreçlerini başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar ve izlemeler neticesinde elde edilen deliller ışığında, Meclis Üyesi Niyazi Atare, ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Soruşturmanın bu aşamasında, şüphelinin kamu görevinin sağladığı yetkiyi kullanarak çıkar sağlama ve görevini kötüye kullanma iddialarının da titizlikle araştırıldığı bilgisi edinildi. Yetkililer, bu tür yolsuzluk iddialarına karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini vurgularken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirttiler. Atare'nin bu iddialar karşısındaki savunması ise merak konusu oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk bekleniyor

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri devam eden Niyazi Atare, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra tekrar emniyet birimlerine teslim edilen Meclis Üyesinin, burada ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.