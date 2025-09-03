Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin evine yapılan kundaklama girişimiyle ilgili soruşturma genişletildi. Olayı gerçekleştiren iki zanlının tutuklanmasının ardından, soruşturmayı derinleştiren yetkililer, olayın azmettiricisinin Londra'da olduğunu tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Soruşturma derinleşti, azmettirici tespit edildi

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan iki zanlının ifadeleri, cep telefonu mesajlaşmaları, telefon görüşme kayıtları ve banka hesap hareketleri titizlikle incelendi. Emniyet ve savcılık ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, sadece 6 saat gibi kısa bir sürede saldırının arkasındaki ismin O.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin yurt dışında, Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığı harekete geçerek O.K.'nin uluslararası alanda aranması için üç ayrı kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik karar aldı. Bu kararla birlikte, O.K.'nin yakalanması için uluslararası bir operasyon başlatılmış oldu.

Olay ve sonrası

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yaşlı akrabalarının ikamet ettiği Muslihittin Mahallesi'ndeki eve, 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece saatlerinde yanıcı madde atılmıştı. Saldırıda balkonda çıkan yangın, çevredeki komşuların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayın hemen ardından kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakalanan zanlılar, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu menfur olayın ardından, Muğla'da birçok kesim tarafından protestolar düzenlenmiş ve yetkililerden faillerin en kısa sürede yakalanması talep edilmişti. Şimdi ise soruşturma, olayın asıl planlayıcısını yakalamak üzere yurt dışına taşınmış durumda. Yetkililer, O.K.'nin yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi için tüm diplomatik ve hukuki süreçlerin işletildiğini belirtti.