Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen 277 metre uzunluğundaki "Resilient Lady", 2 bin 529 yolcu ve 1143 personel taşıyor. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu dev geminin, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na doğru yola çıkacağı belirtildi.

Sea Dream I: Butik Yolculuk Deneyimi

Bodrum'a yanaşan bir diğer gemi olan "Sea Dream I", 104 metre boyunda. Santorini Limanı'ndan gelen ve daha butik bir yolculuk deneyimi sunan gemide, 82 yolcu ve 94 personel bulunuyor. Ağırlıklı olarak Amerikalı yolcuları taşıyan gemi, akşam 17.00'de Siros Limanı'na hareket edecek.