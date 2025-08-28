Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik görevlileri, araç içi tütün kullanımının sona ermesi amacıyla ortak bir denetim ve bilinç kazandırma uygulamasına imza attılar.

Denetim detaylarında , ticari ve özel araç sürücüleri ile yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları uygulandı. Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a uygun olarak dizayn edilen broşürler dağıtarak tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki negatif etkilerini ve araç içinde sigara kullanımının trafik güvenliğine olan tehlikelerini aktardı. Sürücüler ve yolcular, bu özelliğin hem bireysel sağlık hem de yol güvenliği bakımından oluşturduğu tehlikeler konusunda bilgilendirildi.

Hedeflenen ana unsur bilinç ve farkındalık yaratarak sağlık sorunları engellemek

Yetkililer, denetimlerin temel hedefinin toplumda tütün tüketimine dair farkındalık yaratmak ve yasal düzenlemelere uyumu teşvik etmek olduğunu belirtti. Düzenli sıklıkla her ay tekrarlanacağı açıklanan denetimlerin, Marmaris’te sağlıklı bir yaşam kültürü geliştirmeye katkı vermesi isteniyor.

Toplumdan bu faaliyetlere ve yaratılmak istenen bilinç ve farkındalığa katkı sağlaması bekleniyor

Bu uygulama, Marmaris’te toplu sağlık bilinci ve trafik güvenliği adına önemli bir faaliyet olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşların ilgisi ve geri dönütleriyle kampanyanın daha efektif hale geleceğini aktararak, herkesi bu uygulamaya destek vermeye çağırdı.