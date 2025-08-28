Bodrum FK, 1. Lig’de Serikspor deplasmanı öncesi Gökdeniz Bayrakdar’ın sakatlanmasıyla sarsıldı. Teknik direktör Burhan Eşer, yıldız oyuncunun 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bodrum FK, geçen hafta Sakaryaspor’u evinde 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ancak Serikspor deplasmanı öncesi, takımın en önemli gol silahlarından Gökdeniz Bayrakdar’ın sakatlanması şok etkisi yarattı. Teknik direktör Burhan Eşer, “Gökdeniz bir sakatlık yaşadı. 8-10 hafta aramızda olmayacak” dedi.

Serikspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklar Tam Gaz

Eşer, Serikspor karşısında ilk deplasman galibiyetlerini almak istediklerini belirtti:

“İlk iki haftada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Sakaryaspor galibiyetiyle morali yükselttik. Ofansif futbol ve topa hakimiyet önceliğimiz. Fiziksel gücümüz ve mücadelemiz iyi durumda.”

Teknik direktör, Serikspor’un sert ve dirençli bir takım olduğunu vurguladı:

“Zor bir deplasmanda oynayacağız. Analiz ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İstediğimiz skorla milli araya mutlu girmeyi hedefliyoruz.”

Serikspor, ligin ilk haftasında stadı hazır olmadığı için iç saha maçını Bodrum’da oynamıştı. Bodrum FK, Antalya Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşmada rakibine karşı sahaya çıkacak.