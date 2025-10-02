Muğla’nın turizm cenneti Marmaris ilçesinde, Siteler Mahallesi’nde bulunan lüks bir beş yıldızlı otelde öğle saatlerinde beklenmedik ve korkutucu bir iş kazası yaşandı. Otelin rutin işleyişini sürdürdüğü sırada, çamaşırhane bölümünde kullanılan sanayi tipi ütü makinesine ait buhar kazanı, henüz belirlenemeyen bir teknik arıza veya aşırı basınç nedeniyle şiddetli bir patlama ile infilak etti. Patlamanın etkisiyle çamaşırhanede büyük bir kargaşa ve panik ortamı oluşurken, olay yerinde görevli bulunan üç otel çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlamanın sesi otel içinde ve çevresinde kısa süreli endişe yarattı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike yok

Olayın hemen ardından durumun ciddiyeti anlaşılınca, otel yönetimi tarafından acil olarak yetkililere ihbarda bulunuldu. Bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, patlamada yaralanan üç çalışan, detaylı tetkik ve tedavi için ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına nakledildi. Hastane kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu ve sevindirici bir şekilde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde kapsamlı inceleme başlatıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği otel çamaşırhanesi çevresinde güvenlik çemberi oluşturarak kapsamlı bir inceleme başlattı. Teknik ekibin odak noktası, sanayi tipi ütü kazanının patlamasına neden olan kesin sebebi belirlemek. Enerji ve basınç sistemlerindeki olası bir aşırı yüklenme veya mekanik bir arızanın kazaya yol açıp açmadığı araştırılıyor. Polis, kazanın iş güvenliği kurallarına uygunluk açısından da değerlendirilmesi için detaylı bir rapor hazırlıyor.