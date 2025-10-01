Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerini sıcak çorba ikramıyla karşılıyor. Kötekli Yerleşkesi’nde haftanın beş günü farklı çeşitlerde çorba ikram edilen uygulama, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Çorba ikramı yeni dönemde de sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kötekli Yerleşkesi C kapı girişinde başlattığı çorba ikramını bu yıl da sürdürüyor. Sabah ve öğle saatlerinde öğrencilere sunulan ikramda ezogelin, mantar, domates, tavuk ve tarhana çorbaları servis ediliyor. Bugüne kadar Kötekli Yerleşkesi’nde 340 bin kişiye çorba ikramı yapıldı.

Öğrencilerden Başkan Aras’a teşekkür

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berke Biçimli, çorba ikramının kış aylarında içlerini ısıttığını ve bütçelerine katkı sağladığını ifade ederek Başkan Ahmet Aras’a teşekkür etti. Mimarlık öğrencisi Delfin Işık, “Ahmet Başkanımız geldiğinden beri öğrenciler için çok fazla iş yaptı. Çorba ikramı doyurucu ve çok lezzetli” dedi. Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Mert Arslan ve Turizm Rehberliği öğrencisi Alp Kaan Alkaçır da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Betül Can, çorba ikramının hafta içi her gün 08.30-14.30 saatleri arasında sürdüğünü belirterek, “Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde sosyal belediyecilik uygulamalarına devam ediyoruz” dedi.

Başkan Aras: “Öğrencilerimizin yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı: “Kötekli Yerleşkesi’nde başlattığımız çorba ikramı, öğrencilerimizin kış aylarında içlerini ısıtacak, aynı zamanda ekonomik açıdan rahatlatacak. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ulaşımda 1 TL uygulaması, kırtasiye desteği ve çorba ikramı gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”