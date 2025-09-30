Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği”, bu yıl 80. kez düzenlenen Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak. Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Muğlalı Yunus Nadi anısına verilen ödüller, 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sahiplerini bulacak.

6 dalda 7 eser ödüle layık görüldü

Seçici kurulun 250 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda, öykü dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, roman dalında Abdullah Ataşçı, şiir dalında Nilay Özer, sosyal bilimler araştırması dalında Turan Akıncı ve Cemil Baskın, karikatür dalında Nuhsal Işın ödüle değer bulundu. Böylece 6 dalda toplam 7 eser ödüllendirildi.

Başkan Aras’tan Cumhuriyet Gazetesi vurgusu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Gazetesi’nin Türk basını için taşıdığı öneme dikkat çekti. Aras, Yunus Nadi’nin Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun sesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Gazetesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde ifade ettiği gibi milletin müşterek sesi, bir okul ve rehberdir. Çok zor süreçlerden geçmesine rağmen gerçeğin sesi olmaktan vazgeçmedi. Hemşehrimiz Yunus Nadi’yi bu topraklarda bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.”