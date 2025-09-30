Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5’i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine KB-71 Sahil Güvenlik Botu bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin durdurduğu hareketli fiber karinalı lastik botta 19 düzensiz göçmen ile birlikte 5 çocuk bulundu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Bot içerisindeki 2 kişi ise “göçmen kaçakçılığı” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.