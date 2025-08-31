Muğla'nın sevilen turizm beldesi Fethiye, gece saatlerinde meydana gelen trajik bir motosiklet kazasıyla sarsıldı. Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak'ın kesişiminde gerçekleşen olayda, motosiklet sürücüsü Veli Günay yaşamını yitirdi. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Hakimiyetini kaybetti ve yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, 48 AHL 728 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Veli Günay, henüz aydınlatılamayan bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten savrulan Günay, kaza sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Veli Günay, daha sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti.

Veli Günay'ın ani ölümü, ailesini ve yakın çevresini derin bir üzüntüye boğdu. Kazanın nasıl meydana geldiğiyle ilgili tüm detaylar, emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda netlik kazanacak.