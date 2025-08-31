Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, bir otelin havuzundan halk plajına su akması çevrecileri ve yerel yetkilileri alarma geçirdi. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, olayı detaylıca incelemek ve deniz suyunun kirlilik durumunu belirlemek amacıyla numune alımı gerçekleştirdi.

Turunç Plajı'nda olaylı anlar

Olay, Marmaris'in popüler Turunç Mahallesi'nde yaşandı. Bölge sakinleri ve tatilciler, denize sıfır konumda bulunan bir otele ait havuzdan gelen suyun plaja doğru aktığını fark etti. Durumun ciddiyeti üzerine çekilen görüntüler ve yapılan şikayetler kısa sürede yetkililere ulaştı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın talimatıyla Turunç Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine giderek ilk tutanağı düzenledi.

Soruşturma başlatıldı, numuneler laboratuvara gönderildi

Jandarma ekiplerinin ardından, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi. Uzman ekipler, hem denize akan suyun kaynağı olan otel havuzundan hem de kirlenmeden etkilenen deniz suyundan numuneler aldı. Bu numuneler, içeriğindeki maddelerin tespiti ve deniz ekosistemine olası zararların belirlenmesi için detaylı analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Otel yönetiminden açıklama ve kaymakamlıktan takip sözü

Otel yetkilileri, yaşanan durumu havuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle suyun denize karıştığı şeklinde açıkladı. Yaşanan bu olayın ardından resmi makamlarca tutanak tutulurken, Marmaris Kaymakamlığı, meselenin çözüme kavuşması ve çevrenin korunması adına konunun yakından takipçisi olacaklarını belirtti. Laboratuvar sonuçlarının çıkmasıyla birlikte olayın boyutlarının daha net anlaşılması bekleniyor.