Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı. Çiftlik mevkii yakınlarında bir otomobil ile çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Gökdeniz Erdem, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 civarında Fethiye çevre yolundaki Çiftlik Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çiftlik'ten oteller bölgesine doğru ilerleyen 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Muğla-Fethiye istikametinde seyreden 45 AIZ 424 plakalı motosikletin henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Erdem, yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can pazarı

Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalede genç motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erdem'in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberle birlikte, bölgedeki sessizlik yerini büyük bir üzüntüye bıraktı. Diğer yandan, kazada yaralanan otomobildeki iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından, savcılık olay yerinde detaylı bir inceleme yaptı. Gökdeniz Erdem'in cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor ve görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.