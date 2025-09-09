Bodrum, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Motofest için gün sayıyor. 12-14 Eylül tarihleri arasında Gümbet Dolgu Alanı’nda gerçekleştirilecek festival, motosiklet şovları, konserler ve sosyal sorumluluk projeleriyle üç gün boyunca ilçede adrenalin ve eğlenceyi doruğa çıkaracak.

Birkan Polat'tan Nefes Kesen Şovlar

Festivalin en büyük yıldızı, 4 kez Türkiye Stunt Şampiyonu unvanını kazanan Birkan Polat olacak. Polat, festival boyunca sergileyeceği akrobatik gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Müzikseverler için de festivalin açılış günü Retrobüs, ikinci gün Can Durmaz ve kapanışta Bora Gencer sahne alacak. Ünlü DJ'ler de konser öncesi ve sonrasında performanslarıyla coşkuyu hiç düşürmeyecek.

Güvenli Sürüş ve Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Motofest, sadece bir eğlence etkinliği olmanın ötesinde, bilinçli sürüş konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Festival kapsamında jandarma ve polis ekipleri, özellikle gençlere yönelik motosiklet güvenliği eğitimleri düzenleyerek katılımcılara hem güvenli sürüş tekniklerini hem de trafik kurallarını hatırlatacak. Ayrıca, organizasyonun sosyal sorumluluk bölümü kapsamında toplanacak mama bağışları, hayvansever derneklerine ve Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaştırılacak.

Görkemli Kortej ve Kamp Alanı Hazır

Festivalin en görkemli etkinliği ise 13 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan motosiklet korteji olacak. Bitez Pazar Yeri’nden başlayacak kortej, yüzlerce motosikletin katılımıyla Bodrum sokaklarını şenlik alanına çevirecek. Organizasyon boyunca motosiklet markalarının stantları, yiyecek-içecek alanları ve satış noktaları ziyaretçilere hizmet verirken, şehir dışından gelecek misafirler için deniz kenarında özel bir çadır kamp alanı da hazırlanacak. Organizasyon komitesi, "Bodrum Motofest sadece motosiklet ve müzik değil, aynı zamanda birlik, paylaşım ve farkındalık festivali olacak" diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.