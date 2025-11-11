Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzensiz göç hareketliliğine yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Çukuryurt mevkiinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik timleri karada tespit etti

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-82) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, kara üzerinde yaptığı taramada toplam 40 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalananların 20'sinin çocuk olduğu, yetişkin sayısının ise 20 olduğu açıklandı.

20 çocuk, 20 yetişkin!

Ekiplerin yaptığı detaylı kontrollerde yakalanan grubun 20 yetişkin ve 20 çocuk olmak üzere toplam 40 kişiden oluştuğu belirtildi.

İşlemler başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarının bölgede aralıksız sürdüğü ifade edildi.