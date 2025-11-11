Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Dokuzçam Mahallesi’nde yürüttüğü sağlık taramasında ameliyat gerektiren durumu tespit edilen öğrenci, üniversitenin takibiyle tedavi edildi ve sağlığına kavuştu.

Sağlık taramasında fark edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), geçtiğimiz mayıs ayında başlattığı “Birlikte Gelişim Programı” kapsamında Menteşe’nin kırsal mahallesi Dokuzçam’da öğrenci ve velilerle buluşarak sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi ekiplerinin yaptığı genel sağlık taramasında bir öğrencide ameliyat gerektiren bir durum tespit edildi. Sürecin yakından takip edilmesinin ardından öğrenci, inguinal bölgeden ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, kırsal bölgelerde yürütülen taramaların önemine dikkat çekti:“Başlattığımız program kapsamında kırsal mahallelerdeki çocuklarımıza sağlık taramaları uyguluyoruz. İlk çalışmayı Dokuzçam’da yaptık. Muayene sırasında bir öğrencinin ameliyat gerektiren durumunu tespit ettik. Erken teşhis çok önemliydi. Hemen harekete geçtik, süreç yakından takip edildi ve çocuğumuz başarılı bir ameliyat geçirdi. Bir günlük istirahat sonrası taburcu ettik. Bu taramalara devam edeceğiz.”