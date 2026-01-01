Muğla’nın turizm merkezlerinden Bodrum’da, 1 Ocak’ta hava sıcaklığı 7 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde sahillere akın etti.

Bu kapsamda Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, ısınma hareketlerinin ardından Kumbahçe Sahili’nde denize girdi. Sporcular ve vatandaşlar, yılın ilk gününde denize girerek yeni yıla enerjik bir başlangıç yaptı. Sahilde bulunan bazı kişiler manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

“Yeni yıla güzel başlıyoruz”

2010 yılından bu yana her yıl 1 Ocak’ta geleneksel olarak denize girdiklerini belirten Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top, denize girdikten sonra insanın kendini yenilenmiş hissettiğini söyledi.

Sporculardan Melih Aya da her yıl 1 Ocak günü saat 13.00’te denize girerek enerjilerini yükselttiklerini belirterek, yeni yıla güzel bir başlangıç yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Milas’ta da deniz geleneği sürdü

Öte yandan Milas’ın Adabükü Mahallesi’nde yaşayan 89 yaşındaki Sami Gemicioğlu, 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu ve oğulları milli yüzücü Bekir Emrah Gemicioğlu da yeni yılın ilk gününde denize girerek geleneği sürdürdü.