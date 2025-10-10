Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu 19 yaşındaki Zhanetta Ulukbek Kyzy, doğum yaptığı bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktı. Hastaneye kanama şikâyetiyle giden genç kadın, sorgusunda doğum yaptığını itiraf etti.

Bebeğini terasa bıraktı

Olay, Bodrum’un İçmeler Mahallesi’nde bulunan bir otel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), doğum yaptıktan kısa süre sonra kanaması nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede yapılan kontrollerde, Kyzy’nin kısa süre önce doğum yaptığı belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri genç kadını sorguya aldı.

“Bebeği terasa bıraktım” itirafı

Sorgusunda doğum yaptığını itiraf eden Zhanetta Ulukbek Kyzy, bebeğini havluya sararak otel lojmanının terasına bıraktığını söyledi. Polis ve sağlık ekipleri, kadının çalıştığı otele giderek inceleme yaptı. Terasta yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bebeğin cansız bedeni adli tıpa gönderildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morgunakaldırıldı. Genç kadının ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

5 ay önce Bodrum’a gelmiş

Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin yaklaşık 5 ay önce Bodrum’a geldiği ve bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.