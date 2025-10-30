Bodrum’un Gürece Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz kurtarma çalışmasıyla yaralı sürücüyü çıkararak sağlık personeline teslim etti. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksarken, mahalle sakinleri yolun tehlikeli yapısına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaza zinciri: Yol verme manevrası facia ile sonuçlandı

Kaza, Gürece Hürriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boş hafriyat kamyonu ile seyir halinde olan sürücü R.Ş., karşı istikametten gelen başka bir kamyona yol vermek amacıyla aracını yolun sağına yanaştırdı. Bu manevra sırasında sağ şeritteki su kanalına giren kamyon, kontrolden çıkarak sol şeride doğru savruldu. Hızla yol dışına çıkan kamyon, önce çelik bariyerlere çarptı, ardından beton aydınlatma direğini devirerek şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda yan yatan kamyonun kabininde sürücü R.Ş. sıkışarak mahsur kaldı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve zabıta ekipleri ivedilikle sevk edildi.

İtfaiye ve iş makineleri seferber oldu

Olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün kurtarılması için derhal operasyon başlattı. Kamyonun daha fazla kaymasını ve ters dönmesini engellemek amacıyla bir ekskavatörün kepçesiyle araca destek verildi. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için kamyonun devrildiği bölgedeki ağaç dallarını keserek sürücüye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun çabanın ardından itfaiye erleri, sürücü R.Ş.’yi sıkıştığı yerden başarıyla çıkardı. Hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazanın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri, bu yolda sürekli olarak trafik kazaları yaşandığını ifade etti. Vatandaşlar, can ve mal güvenliğinin sağlanması için yolun acilen genişletilmesi ve yayalar için kaldırım düzenlemesi yapılması konusunda yetkililere ortak bir talepte bulundular. Kamyonun düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarılması için de ayrı bir çalışma başlatıldı.