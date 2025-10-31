Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve silah gösterildiği iddia edilen kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga Saburhane Meydanı’nda çıktı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Saburhane Meydanı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Yusuf Serdar Demir (24) ve Ahmet Mete Özkay (26) meydanda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah tehdidi iddiası

Tartışma sırasında Ahmet Mete Özkay ve beraberindeki kişilerin araçlarından pompalı tüfek çıkararak Demir’e tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Meydandaki vatandaşların araya girmesiyle taraflar bölgeden ayrıldı. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karışan kişileri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Ahmet Mete Özkay ile birlikte toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Silah ve kesici aletler ele geçirildi

Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.

Ekipler ayrıca olayda kullanılan aracın da detaylı incelemeye alındığını bildirdi.

6 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Ahmet Mete Özkay, Sevkan Gülmez, Baran Can Özen, Cuma Cengiz Dırak, Ömer Esen ve Seyit Sedat Bingöllü’nün tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.