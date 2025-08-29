Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Aras, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık inancıyla yazdığı en büyük destanlardan biri olduğunu vurguladı.

“Bağımsızlık destanı tarihe kazındı”

Başkan Aras mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos, yok oluşun kıyısında bağımsızlık inancına tutunarak var olmayı başaran Türk milletinin zafer günüdür. İstiklali ve istikbali için kahramanca savaşan Türk ordusu, halkının azim ve kararlılığından aldığı güçle düşmana karşı yürümüş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatanın ufkunu kaplayan gölgeleri sonsuza dek silmiştir. Bu zafer, tarihe süngüyle kazınmış eşsiz bir bağımsızlık destanıdır. Atamızın da dediği gibi; ‘Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.’”

“Cumhuriyet’in yolu açıldı”

30 Ağustos Zaferi’nin, vatan topraklarını işgalden temizleyerek millet egemenliğine dayanan bağımsız, çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açtığını belirten Aras, “Bu zafer, yalnızca Türk milleti için değil, sömürge altında yaşayan tüm milletler için de umut olmuştur. Bizlere düşen görev, ağır bedellerle kurulan Cumhuriyet’i bilimin ışığında, adaletin terazisinde, üretimin bereketinde ve milli birliğin sağlam temelleri üzerinde yüceltmektir” ifadelerini kullandı.

“Geleceğe dair sorumluluğu omuzlamalıyız”

30 Ağustos’un sadece geçmişteki kahramanlığı anmak değil, geleceğe dair sorumluluğu da üstlenmek anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Aras, “Türk milletinin kaderini değiştiren bu eşsiz zaferin 103’üncü yıl dönümünde, başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.