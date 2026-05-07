Son Mühür / Atakan Başpehlivan Basın İlan Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle İletişim Fakültesi binasında gerçekleşti.

Osman Başeğmez: Kaosun içinden hakikatı ayıklamak bu mesleğin en temel vazifesidir

Atölyenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve kaosun içinden hakikatin ayıklanması gerektiğini savunan Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, "Bu önemli iş birliğin her anlamında desteğini bizden esirgemeyen genel müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz bir milletin çıplak elleriyle tankları durdurduğu eşsiz bir destanın adıdır.

Kaosun içinden hakikatı ayıklamak bu mesleğin en temel vazifesidir. O gece siz olsaydınız nasıl bir manşet atarsınız sorusu gazetecilik kimliğine tutulmuş bir aynadır. Tam da bu anlayışın bir devamı olarak önemli bir adımı da paylaşmak istiyorum, Basın İlan Kurumu olarak kapsamlı bir staj programını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu fırsatı geleceğin gazetecilerinin değerlendirmelerini arz ederim." dedi.

Abdülkadir Çay'dan milli duruş mesajı

Ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay'ın da mesajını okuyan Başeğmez, "O karanlık gecede Türk basını büyük bir cesaretle darbecilerin karşısında durmuştur. Bugün atölyede o gece ortaya konan milli duruşu hissettirmektir." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz direnişi tarihin en büyük demokrasi zaferidir"

Son olarak, 15 Temmuz'un tarihin gördüğü en büyük demokrasi zaferi olduğundan bahseden İletişim Fakültesi Dekanı Bilgehan Gültekin ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim bu etkinlik çok büyük bir onurdur. Toplumsal hafıza çok önemlidir. 15 Temmuz direnişi tarihin en büyük demokrasi zaferidir ve bu iletişimcilerin görevidir. Bu nedenle etkinliği son derece keyifli buluyorum."