Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, lastik bir botla umuda yolculuğa çıkan düzensiz göçmenler, motor arızası nedeniyle yaşadıkları tehlikeli anların ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Akdeniz'in serin sularında mahsur kalan göçmenler için zamanla yarışan kurtarma operasyonu, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Olay, Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yapması ve sürüklenmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Yardım talebini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, hızla harekete geçerek bölgeye bir Sahil Güvenlik Botu yönlendirdi. Görevli ekipler, denizde zor durumda kalan insanlara ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etti. Dalgaların arasında zor anlar yaşayan göçmenler için her geçen dakika hayati önem taşıyordu.

Hayat kurtaran operasyon

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, botun içerisindeki 28 düzensiz göçmeni (bunların 8'i çocuk) güvenli bir şekilde kendi botlarına aldı. Soğuk ve yorgun olan göçmenlere ilk yardım ve destek sağlandı. Kurtarılan göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Çocukların da aralarında bulunduğu göçmenlerin yaşadığı bu zorlu süreç, bir kez daha Ege ve Akdeniz'deki insanlık dramını gözler önüne serdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Kurtarma operasyonu, ekiplerin denizde can kurtarma konusundaki profesyonelliğini ve özverisini bir kez daha gösterdi. Güvenlik güçleri, denetimlerini sıklaştırarak bu tür yasa dışı geçiş girişimlerini engellemeye ve tehlike altındaki canları kurtarmaya devam ediyor. Yetkililer, bu tür tehlikeli yolculukların sonuçlarının ölümcül olabileceği konusunda insanları uyarmayı sürdürüyor.