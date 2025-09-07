Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
17 göçmen kurtarıldı
Ekiplerin müdahalesiyle fiber karinalı lastik botta bulunan 17 düzensiz göçmen güvenli şekilde kurtarıldı. Operasyon sırasında botta bulunan 1 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
