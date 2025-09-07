Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Göçmen-26

17 göçmen kurtarıldı

Ekiplerin müdahalesiyle fiber karinalı lastik botta bulunan 17 düzensiz göçmen güvenli şekilde kurtarıldı. Operasyon sırasında botta bulunan 1 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA