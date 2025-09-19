Son Mühür- Canlı yayında konuşan Müge Anlı, Ayşe Hanım’ın iddialarını aktararak, “Muhammet Bey bir üfürükçünün peşine takılıp evinden kopmuş. Evinin altına mezar gibi bir yer kazdırmış, içine girip ‘nefs terbiyesi’ yapıyormuş” ifadelerini kullandı.

6 katlı ev ve çilehane iddiası

Eşinin kandırıldığını söyleyen Ayşe Kurtgöz ise “Van’da 6 katlı bir ev yaptırdı. Altına mezar ve çilehane inşa ettirdi. Bize gelmeden yarım ekmek yiyerek zikir çekeceğini söylüyor. Aklı başından gitmiş. Ayda 200 bin TL geliri var, bu paraları almak için kocamı yanında tutuyorlar” dedi. Ayrıca, evin bir katının “üfürükçü İsa” tarafından kullanıldığını iddia etti.

“Yarı Çıplaktı” sözleri şaşkınlık yarattı

Programa bağlanan bir izleyici, söz konusu üfürükçünün uygulamalarını anlatarak “Bizzat gördüm, kadıncağızın kocası oradaydı, yarı çıplaktı. Etrafta kadınlar da vardı” dedi. Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, neden yarı çıplak olduğunu sorguladı.

Canlı yayında gergin dakikalar

Hakkında çıkan iddiaları yanıtlamak için canlı yayına bağlanan “üfürükçü” İsa ise kendisini savunarak, “Ben üfürükçü değilim, hasta tedavi ediyorum. Gariban vatandaşım” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ise sert bir çıkış yaparak, “Üfürükçüsünüz işte. Tıp okumamışsınız. Madem sadece Kuran okuyorsunuz, benim okuduğumla sizin okuduğunuzun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.