Son Mühür- Türkiye’ye gelir gelmez müzik kariyerine yönelik adımlar atan ünlü şarkıcı, yeni projeler için hazırlıklara başladı. Sanatında ön planda olmayı tercih eden Özen, özel hayatını ise her zaman geri planda tutmayı seçmişti.

Aşkını ilan etti

Gökhan Özen bu kez özel yaşamıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez aşkını duyuran sanatçı şu ifadelere yer verdi:



“25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim.”

Çalkantılı evlilik süreci

Ünlü şarkıcı, 2010 yılında Selen Sevigen ile dünyaevine girmiş, çift 2016 yılında tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten iki kız çocuğu bulunan Özen, yıllar sonra yeniden özel hayatıyla gündeme gelmiş oldu.