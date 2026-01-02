Son Mühür - ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 31 Aralık tarihli bölümünde, Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Programda konuk olan Arif Göçer hakkında yapılan konuşmalar sırasında Rahmi Özkan’ın dile getirdiği bir görüşe itiraz eden Müge Anlı, "Benim programımda bunları konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi.

Neler yaşandı?

Müge Anlı’nın sözleri üzerine Rahmi Özkan’ın da, "Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin" diyerek karşılık verdiği belirtildi. Kısa süreli tartışma, programın ilerleyen dakikalarında sona erdi.

Açıklama yaptı

Yaşananların ardından 2 Ocak Cuma günü yayımlanan bölümde Rahmi Özkan’ın ekranda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Özkan’ın yayına katılmaması, sosyal medyada da çok sayıda yoruma neden oldu. Ancak Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın yayına katılamamasının nedeninin eşinin yoğun bakımda olması olduğunu belirterek, açıklamada bulundu: "Rahmi Özkan'ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var"