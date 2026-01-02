Son Mühür - Yetişkin içerik üreticisi Lily Phillips, geçmişte “12 saat içinde 1113 erkekle birlikte oldum” sözleriyle dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Phillips, 2026’ya girerken hayatında yeni bir sayfa açtığını ve önceliklerinin değiştiğini dile getirdi. Daily Star’a verdiği özel röportajda çocukluğundan itibaren Hristiyanlıkla iç içe büyüdüğünü anlatan Phillips, “Her zaman Hristiyandım. Bebekken vaftiz edildim. Çocukluğumuz boyunca kiliseye giderdik ve ailemizde papaz olan biri vardı. Hristiyanlıkla oldukça yakındık” ifadelerini kullandı.

"Pazar günü vaftiz oldum''

Phillips, pazar günü yeniden vaftiz edildiğini belirterek bu kararın kendisi için manevi açıdan büyük anlam taşıdığını ifade etti:

"Pazar günü vaftiz oldum. Gerçekten çok iyiydi. Tanrı'yla ilişkimi yeniden güçlendirmek çok güzeldi çünkü uzun bir süre bu bağ epey sapmıştı"

Yoğun çalışma temposu sebebiyle kiliseye düzenli olarak gidemediğini söyleyen Phillips, ibadetini günlük yaşamında sürdürdüğünü ifade etti: "Kiliseye çok sık gidemiyorum. Daha çok fırsat bulduğumda. Çok yoğundum ve çok seyahat ettim, bu yüzden her zaman mümkün olmuyor. Dua ediyorum. Hayatımda neler olduğuna göre değişiyor ama beş ila on dakika arası olabiliyor. Dua etmek için kilisede olmam gerekmiyor. Bazen geceleri yatakta sohbet eder gibi konuşuyorum'' ''Yeni yılda ara vereceğim'' Phillips, inancındaki değişimin kariyerine yansıması sorulduğunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, yetişkin içerik üretiminin hayatında artık eskisi kadar ön planda olmadığını vurgulayarak, “Kesinlikle geri plana düştü. Hâlâ ne yapacağımı çözmeye çalışıyorum ama 2026’ya girerken başka şeyleri önceliklendirmeye odaklanıyorum” dedi.