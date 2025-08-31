Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuk, yürütülen titiz arama çalışmalarının ardından sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi. Gönüllülerin ve resmi kurumların seferber olduğu arama-kurtarma operasyonu, kayıp çocuğun tam 88 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla mutlu bir sonla bitti.

Arama Çalışmaları İçin Seferber Olundu

Olay, 29 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılan 15 yaşındaki H.B., geri dönmeyince durumu fark eden yakınları hemen jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Kamera İzleri Sayesinde Takip Edildi

Çocuğun son görüldüğü noktaları belirlemek için güvenlik kamerası kayıtları titizlikle incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda H.B.'nin sırasıyla Tepeköy muhtarlık önü, ardından Yenicekent sapağı-Buldan yolu üzerindeki bir petrol istasyonunda görüldüğü ve son olarak Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği belirlendi. Bu görüntüler, arama ekiplerinin iz sürmesine büyük katkı sağladı.

88 Kilometre Sonra Bulundu

Yaklaşık 35 saat süren arama çalışmalarının ardından, 30 Ağustos gecesi saat 23.45'te gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.B.'yi kaybolduğu noktadan yaklaşık 88 kilometre uzaklıkta, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde tek başına yürürken buldu. Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, hemen ailesine teslim edildi.

Çocuğun bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan aile, arama-kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.