Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Halil Abay, iki gündür kayıp. 29 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan genç için, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

Güvenlik kameraları izini ortaya çıkardı

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma, AKUT, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, Halil Abay'ın en son iki farklı noktada görüldüğü tespit edildi. Genç, 29 Ağustos saat 14.42'de Tepeköy Muhtarlık binası önünden, ardından da saat 17.09'da Yenicekent-Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçerken görüntülendi. Kameralar, Abay'ın Sarayköy istikametine doğru yürüdüğünü gösteriyor.

Ekipler, elde edilen bu yeni bilgiler ışığında arama çalışmalarını Sarayköy yönünde yoğunlaştırdı. Arama kurtarma operasyonu, gençten bir iz bulunana kadar devam edecek.