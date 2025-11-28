Son Mühür- UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadele sonrası kırmızı-beyazlılar, puanını 10’a çıkararak grup liderliğini sürdürdü.

İlk yarıda karşılıklı goller

Maçın başlama düdüğünden sonra ev sahibi ekip hızlı başladı ve 6. dakikada Ingvarsson’un golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 20. dakikada Marius Mouandilmadji’nin attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Samsunspor öne geçti

Karşılaşmanın ikinci bölümünde daha etkili bir oyun sergileyen Samsunspor, 55. dakikada Marius Mouandilmadji’nin bir kez daha fileleri havalandırmasıyla 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Breidablik beraberliği sağladı

Geriye düşen Breidablik, oyunu hızlandırarak baskısını artırdı ve 72. dakikada Kristinsson’un golüyle skoru 2-2’ye taşıdı. Maçın geri kalanında her iki takım da başka gol üretemedi.

Samsunspor liderliğini sürdürdü

Bu sonucun ardından Samsunspor 10 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Breidablik ise 2 puanda kaldı. UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçlarında Breidablik, sahasında Shamrock Rovers’ı ağırlayacak; Samsunspor ise kendi sahasında Yunan ekibi AEK ile karşılaşacak.