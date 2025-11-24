Son Mühür- Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, Konya’da önceki gece yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi. Gece yarısı kebap ve etli ekmek yemek isteyen Ersoy, şehirdeki bir kebapçıyı telefonla arayarak açtırdı.

Bir telefonla restoran kapıları açıldı

T24’ten Zeki Dursun’un haberine göre, işletme sahibi Tekin, gece telefonla arayan kişinin Bülent Ersoy olduğunu duyunca hemen harekete geçti. Ünlü sanatçı için restoran özel olarak açıldı ve masası hazırlanıp yemekleri servis edildi.

Kahve daveti işletme sahibinin evinden geldi

Yemeğini tamamlayan Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde kahve içmek istediğini söyledi. Bunun üzerine işletme sahibi ve eşi, ünlü sanatçıyı evlerine davet etti. Ersoy, kahvesini aile ortamında içip çifte teşekkür ederek ayrıldı.

Sürpriz ziyaret Konya’da günün konusu oldu

Bülent Ersoy’un gece yarısı özel restoran açtırması ve ardından işletme sahibinin evine misafir olması, şehirde en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.