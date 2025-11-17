Son Mühür- Türk müziğinin efsanevi ismi Muazzez Abacı'nın vefatı, sanat camiasını yasa boğarken, kızı Saba Abacı, annesinin son yolculuğunda hissettiklerini paylaştı. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e özel açıklamalarda bulunan Saba Abacı, annesiyle olan güçlü manevi bağlarının devam ettiğini belirterek, yaşadığı duygusal anları aktardı.

Sonsuzluğa uğurlanırken güçlü manevi bağ vurgusu

Annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Saba Abacı, cenaze töreni sırasında dahi annesinin kendilerinden hiç ayrılmadığı hissiyatını taşıdığını dile getirdi. Abacı, Son Mühür'e yaptığı yürek burkan açıklamada, duygusal durumunu şu sözlerle ifade etti: "Onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilirim. Sanki biraz sonra bizim yanımıza gelecekmiş gibi hissediyorum. O her zaman bizimle olacak, zaten hep bizimleydi." Bu sözler, sanatçının sevenleri ve ailesi için yokluğunun bir son değil, manevi bir devamlılık olduğu inancını gösterdi.

Kaderin çarpıcı tezahürü: Doğum gününde gelen vefat

Muazzez Abacı'nın vefat tarihinin özel bir anlam taşıdığını belirten Saba Abacı, yaşadıkları tesadüfün çarpıcılığına dikkat çekti. Usta sanatçının, vefat ettiği günün aynı zamanda doğum günü olduğunu belirten kızı, "Annemi doğum gününde kaybettik. Hatta 12 Kasım Çarşamba günü doğmuştu, 12 Kasım Çarşamba günü vefat etti," bilgisini paylaştı.

Bu anlamlı tesadüfün yanı sıra, vefatın Abacı'nın babasıyla (Saba Abacı’nın dedesi) kavuşma anlamına geldiğini söyledi. Dedesinin de hayatında önemli bir figür olduğunu belirten Abacı dedesi için, "Babasının yanına gitti. Babası da çok değerli bir boksördü, olimpiyatlara hazırlanıyordu. Annem hem dedemle çok gururlanırdı. İnşallah şimdi onlar da bu arayı kapatacaklar," diyerek, annesinin ailesine kavuştuğu inancıyla teselli bulduğunu aktardı.

"Ölüm planı yoktu, tek istek aile olmaktı"

Muazzez Abacı'nın son arzusu veya vasiyetinin olup olmadığı sorusuna içtenlikle yanıt veren Saba Abacı, annesinin bu konuda özel bir planı olmadığını belirtti. Abacı, "Annem şimdiye kadar 'Ben ölürsem' diye bir şey söylediğini hiç hatırlamıyorum. Onun için biz hiç öyle planlar yapmadık. Bazen ben kendim bahsederim ama ondan hiç öyle bir şey duymadım. Onun için özel bir planı yoktu," şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, ailenin temel değerinin daima birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Saba Abacı, "Hep anne, baba, çocuk... Bizim aile bağlantımız dolayısıyla biz hep aile olmak istiyoruz. Şimdi de zannediyorum en güzel yer orası," diyerek annesinin en huzurlu yerde, ailesinin yanında olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.