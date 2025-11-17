Son Mühür- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğini kamuoyuna bildirdi. Siyah-beyazlıların açıklamasında, operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı vurgulanarak, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Tıkalı damara stent uygulandı

Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki teknik adamın yapılan anjiyo işleminde tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Operasyon sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salı günü taburcu olması bekleniyor

Yalçın’ın gün boyunca hastanede doktorlar tarafından gözlem altında tutulacağı belirtildi. Başarılı çalıştırıcının salı günü taburcu edilerek istirahat sürecine geçeceği ifade edildi.