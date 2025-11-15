Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’nın ABD’de yaşamını yitirmesinin ardından naaşı Türkiye’ye getirildi. Abacı, 5 Kasım’da kızını ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile kendisine stent takılmıştı. Ancak tedavi sürecinde böbreklerinde gelişen sorunlar nedeniyle sanatçı 12 Kasım’da hayata veda etmişti. Yapılan resmi işlemlerin ardından Abacı’nın cenazesi, bugün saat 15.30’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla Washington’dan İstanbul’a ulaştırıldı.

Havalimanına getirilen cenaze ailesi tarafından teslim alındı. Büyük sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek; törenin ardından ise Abacı son yolculuğuna uğurlanacak.