Son Mühür- Kızını ziyaret etmek için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım’da kalp krizi geçiren ve stent takılarak tedavi altına alınan Muazzez Abacı’nın sağlık durumu, böbreklerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle kötüleşti. Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da hayatını kaybetti.

Cenaze programı yeniden düzenlendi

Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Sanatçının kızı Saba Abacı ile menajeri Taner Budak, nakil sürecinin koordinasyonunu sürdürüyor. Daha önce duyurulan cenaze programında ise güncelleme yapıldı.

AKM’deki tören bugüne alındı

Usta sanatçının İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek veda töreninin tarihi 16 Kasım Pazar gününe çekildi. Törenin ardından Abacı’nın naaşı Ankara’ya götürülecek.

Vasiyeti yerine getirilecek

Muazzez Abacı, vasiyeti doğrultusunda babası Oktay Altıoklar’ın yanına defnedilecek. 17 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından cenaze, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.