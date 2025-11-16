Son Mühür/ Osman Günden- ABD’de kızı Saba Abacı’yı ziyaret ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı’nın naaşı Türkiye’ye getirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Abacı’nın Ankara’da babasının yanında, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı.

Cenk Eren’den Saba Abacı’ya çağrı

Defin yeriyle ilgili kararın duyurulmasının ardından şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından Saba Abacı’ya seslendi. Eren, paylaşımında, “Abacı’yı Ankara Cebeci Mezarlığı’na defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba… En doğrusu Zincirlikuyu…” ifadelerine yer vererek defin yerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Veda töreni ve cenaze programı

Sanatçının menajeri Taner Budak, yaptığı açıklamada Abacı için 16 Kasım’da saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenleneceğini belirtti.

Abacı’nın cenaze namazı ise 17 Kasım’da Ankara Kocatepe Camisi’nde, öğle namazını takiben kılınacak. Namazın ardından usta sanatçı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.