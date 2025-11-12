Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, bir süredir yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle 78’inci doğum gününde hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi, sanatçının menajeri duyurdu.

Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı

Ekim ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde kalp krizi geçiren Muazzez Abacı, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti. Sevenleri ve sanat camiası, Abacı’nın iyileşmesi için günlerdir dua ediyordu.

Menajeri duyurdu: “Güzel kalbiyle daima hatırlanacak”

Usta sanatçının ölüm haberini menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu. Budak paylaşımında, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak." ifadelerini kullandı.