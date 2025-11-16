Son Mühür- Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abacı'nın menajeri Taner Budak, sanatçının ölümünde hastanenin bir ihmalinin olmadığını belirtti. Budak, “Başka organlarda da yetmezlik başlayınca yoğun bakıma alındı ve ardından vefat etti. Basında yer alan ‘menajeri hastaneye dava açtı’ gibi bir durum yok. Doktorlar da açıklamasını yaptı. Kontrastlı sıvı böbreklerde ya da diğer organlarda sorun varsa komplikasyona yol açabiliyor. Herhangi bir hata yok, kimseyi suçlamadık. Kaldı ki kızının çalıştığı hastane” dedi.

“Babasının yanına defnedilmesini tercih ettik”

Muazzez Abacı’nın vasiyeti olmadığını belirten Budak, kızının tercihine göre Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi. Saba Abacı ise, annesinin vefatıyla ilgili “Vasiyette bulunmadı çünkü ölümü hiç düşünmeyen, hayata çok bağlı biriydi. Hastanede bile ‘çıkınca şunu yaparız’ diye plan yapıyordu” ifadelerini kullandı.

Törene ünlü isimler katıldı

Sanatçının kızı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson taziyeleri kabul ederken, Muazzez Ersoy, Selami Şahin ve Emel Sayın gibi birçok ünlü isim törene katılım gösterdi.

“Bu an gözümün önünden gitmiyor”

Tören öncesi konuşan Emel Sayın, Abacı ile ilgili hatırladığı özel bir anısını paylaşırken duygusal anlar yaşadı. Sayın, “Çok üzgünüm. Bir ara kuliste ‘Emel, neden kendimi Amerika’da daha huzurlu hissediyorum?’ demişti. Ben de ‘Evlatların orada, onun için’ demiştim. O an gözümün önünden gitmiyor. Çok doğal, çok iyi bir insandı” dedi.

“Anneannem sebebiyle Türk olmayı ve Atatürk’ü sevdim”

Kürsüye çıkan Sera Anderson ise konuşmasında şunları söyledi:

“Hepinizin sevgisi için teşekkür ederim. Bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum. Anneannem sebebiyle Türkiye’yi, Türk olmayı ve Atatürk’ü sevdim. Bana her akşam meyve hazırlar, bizimle vakit geçirirdi. O sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde sevildi. Anneannelerin en iyisi oydu.”

Gözyaşlarına hakim olamayan Anderson, konuşmasını annesine sarılarak tamamladı.

“Onu Türkiye’ye geri göndermedim çünkü yanımızda olsun istedim”

Sera Anderson’ın ardından kürsüye gelen Saba Abacı, annesinin son yıllarını Amerika’da birlikte geçirdiklerini anlatırken duygusal anlar yaşadı: “Annem benim için çok özeldi. Bana çok güzel annelik yaptı. Özel hayatı zor görünse de bana iki baba kazandırdı. Onunla Amerika’da pandemi döneminde hiç ayrılmadık. Sizleri çok özledi ama ben onu yanımızda tutmak istedim. Keşke daha uzun zamanımız olsaydı.”

“Muhteşem bir ses, yeni bir yıldız geldi demiştim”

Saba Abacı’nın ardından yeniden sahneye çıkan Emel Sayın, Abacı ile ilk tanıştığı günü anlattı:

“1968’de Ankara Radyosu’nda karşılaştık. ‘Kalbim yine üzgün seni andım da derinden’ şarkısını söylediğinde donup kaldım. ‘Türk sanat müziğine yeni bir yıldız geldi’ demiştim. Çok doğal, çok iyi kalpli bir arkadaştı.”

“Her kuşağın gönlünde yer etti”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Abacı'nın Türk müziğindeki önemine dikkat çekerek, “Güçlü sesiyle her şarkıyı duyguyla buluşturan, zarafetiyle tarihe geçen bir sanatçıydı. Halkın gönlünde taht kurmuştu” ifadelerini kullandı.

“Her eseri on numara okurdu ama kendi beğenmezdi”

Orhan Gencebay, Abacı’yla yollarının 1973’te kesiştiğini belirterek, “En üst düzey yorumculardandı. Her okuduğu eseri mükemmel okurdu ama kendisi beğenmezdi. Çok üzgünüz” dedi.

“Onu kalbimizde yaşatacağız”

Sanatçı Muazzez Ersoy ise, “O efsane bir sesti. Yeri doldurulamayacak bir duayendi. Onu her zaman eserleriyle yaşatacağız” diye konuştu.

Cenaze Ankara’da defnedilecek

Muazzez Abacı, 17 Kasım’da Ankara Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından, babasının yanına, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.